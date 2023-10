Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €2,22M

260 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Komfortable Wohnung in der neuen Premium-Wohnanlage Lamaa von einem der größten Entwickler des Emirats Meraas. Merkmale der Wohnung: offene Anordnung der Räumlichkeiten, geräumige Terrassen mit Blick auf den Innenhof und Panoramafenster entlang der Wand mit malerischem Blick auf die Umgebung von MJL und Burj Al Arab. Der Lamaa-Komplex bietet alle Voraussetzungen für ein angenehmes Leben für die Bewohner, einschließlich der folgenden Annehmlichkeiten: offene öffentliche Räume für maximale Entspannung, Fitnessstudios, Spielplätze für Kinder, ein Swimmingpool mit Ruhebereich, gemütliche Lobby mit öffentlichem Wohnzimmer, Dachterrasse mit Grillplatz. Die Unterkunft in Lamaa – ist eine einzigartige Gelegenheit, die ausgestattete Infrastruktur der Region zu nutzen. In der Nähe befinden sich Lebensmittelgeschäfte, medizinische Einrichtungen, Kindergärten, Banken und andere soziale Einrichtungen. Innerhalb weniger Minuten gibt es auch verschiedene Attraktionen, darunter Wasserparks, Strände und Sportvereine. Käufer von Immobilien im MJL Lamaa LCD in der Bauphase können ein bequemes Zahlungsschema verwenden: 20% - Buchung 10% - September 2023 10% - März 2024 10% - Dezember 2024 50% - nach Fertigstellung im Dezember 2025 Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, wählen Sie für Sie das beste Objekt zu einem Schnäppchenpreis aus!