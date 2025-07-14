  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai

Wohnung in einem Neubau Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
;
39
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33116
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Exklusive Strand-Wohnungen am Strand im Herzen von Palm Jumeirah

Palm Jumeirah bietet eine erstklassige Lage am Strand mit unvergleichlichem Zugang zu den beliebtesten Zielen Dubais. Nur wenige Minuten von Dubai Marina, Atlantis The Royal und Downtown Dubai entfernt, genießen die Bewohner eine mühelose Anbindung an erstklassige Einkaufsmöglichkeiten, gehobene Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten und wichtige Geschäftsviertel. Familien werden die Nähe zu internationalen Top-Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen zu schätzen wissen. Der internationale Flughafen Dubai ist nur eine kurze Autofahrt entfernt und gewährleistet bequemes Reisen sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke.

Mit diesen Wohnungen in Palm Jumeirah, Dubai, die zum Verkauf stehen, können Sie einen außergewöhnlichen Luxus-Lifestyle erleben, der auf Komfort, Wellness und Familienleben ausgelegt ist. Diese exklusive Strandgemeinde bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter mehrere Endlos-Pools mit atemberaubendem Meerblick, einen Sky-Pool-Garten auf dem Dach und voll ausgestattete Wellnesscenter mit Spa-, Yoga- und Meditationsmöglichkeiten an. Durchdacht gestaltete, von Montessori inspirierte Kinderspielbereiche bieten eine sichere, kreative und anregende Umgebung für junge Bewohner, während exklusive Sozialräume mit Kino, Bibliothek und Café ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Entspannung für alle Altersgruppen fördern.

Jede Residenz ist mit fortschrittlicher Intelligenter-Heim-Technologie ausgestattet, die Komfort, Sicherheit und eine nahtlose Integration des modernen Lebens bietet. Großzügige Gärten, private Pools in ausgewählten Häusern und wunderschön gestaltete Gemeinschaftsbereiche verstärken das Gefühl von Ruhe und Luxus noch zusätzlich.

Das Palm Jumeirah-Projekt umfasst Penthäuser und Villen, in denen Sie das Gefühl haben, in einer ruhigen Umgebung zu sitzen und einen luxuriösen Lebensstil zu genießen. Die Farbgebung und die hochwertigen sozialen Einrichtungen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Menschen zu treffen und sich mit anderen auszutauschen, die das gleiche Lebensgefühl und Verständnis von Luxus haben.

Dies ist eines der letzten verfügbaren Grundstücke auf Palm Jumeirah, wo Sie noch Ihr Traumhaus mit einem Zahlungsplan bis zur Übergabe im Jahr 2029 finden können. Diese Wohnanlage bietet eine perfekte Balance zwischen luxuriösen Annehmlichkeiten und einer familienfreundlichen Umgebung in einem der prestigeträchtigsten und lebendigsten Viertel Dubais und ist damit die ideale Wahl für anspruchsvolle Hausbesitzer und versierte Investoren, die einen raffinierten Lebensstil suchen.


DXB-00288

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$171,139
Wohnanlage Orise
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$540,243
Wohnanlage Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$494,124
Wohngebäude Ruby Villa Burj Binghatti Jacob & Co
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,81M
Wohngebäude Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$790,000
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Wohnanlage New District One Naya Residences with swimming pools, a lagoon and an interactive fountain, District One, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$460,448
Bezirk Ein Naya Residences ist ein Raum voller Licht. Energie und Inspiration. Diese Gemeinschaft, geschaffen für richtige Erholung, aktiven Lebensstil und Komfort. Die Oase der Grün und Ruhe, umgeben von der dynamischen Megapolis, bietet einsame Fußgassen, geräumige Parks und ausgestattete …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new high-rise Parkway residence with swimming pools 5 minutes from Burj Khalifa in the Meydan Horizon area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$406,278
Meydan Horizon ist ein führender multifunktionaler Komplex. Das Projekt umfasst die Fläche von 185,5 Hektar, bietet einen Panoramablick auf Ras Al Khor und umfasst mehr als 39 Millionen Quadratmeter.DienststellenKinoSpielzimmerKinderspielplatzFitnessstudioYoga StudioKinderbeckenFamilienpoolS…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$425,745
Die Residenz verfügt über einen Wohnbereich und einen Pool, ein Fitnesscenter, einen Garten.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Mall of Emirates - 10 MinutenDubai Marina - 10 MinutenDowntown Dubai und Burj Khalifa - 15 MinutenPalm Jumeirah - 18 MinutenStrand Jumeirah - …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen