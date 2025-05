Wohnkomplex Club Place

Apartments im Elitekomplex Club Place im Dubai Hills Estate! Prestigeträchtiges Gebiet! Herrlicher Blick auf den Golfplatz! Viele Annehmlichkeiten! Die GEMS-Schule liegt in der Nähe, was für Familien mit Kindern praktisch ist! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Schwimmbäder, Fitnessstudio, Spielplatz, Tischtennisplatte, Yoga-Bereich, Grillplatz, schattige Sitzecke, Veranstaltungswiese. Standort: In unmittelbarer Umgebung der Wohnanlage befinden sich ein 18-Loch-Golfplatz mit Blick auf den Burj Khalifa, Parkanlagen mit einer Fläche von 1.450.000 m², der Dubai Hills Park mit Lagune, ein Mini-Wasserpark, Tennisplätze, Sport- und Kinderspielplätze, die Dubai Hills Mall, 3 Filialen der britischen GEMS-Schule und ein privater Kindergarten sowie 54 km Radwege. 4 Min. – Dubai Hills Mall; 15 Minuten – Al Sufouh Beach, Dubai Marina; 15 Minuten – Burj Khalifa, Innenstadt von Dubai; 15 Minuten – Dubai Marina; 22 Min. – Dubai International (DXB); 30 Min. – Al Maktoum International (DWC). Die Verfügbarkeit der verfügbaren Wohnungen erfolgt auf Anfrage!Schreiben oder rufen Sie an, wir beraten Sie kostenlos!