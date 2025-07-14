  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$208,369
;
31
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27765
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    29

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Premium-Wohnungen mit Ratenzahlung in Dubai Motor City

Dubai Motor City ist ein lebendiger, gemeinschaftsorientierter Stadtteil, der für seinen unverwechselbaren Lebensstil bekannt ist, der auf einzigartige Weise die Tradition des Motorsports mit modernem urbanem Leben verbindet. Die Gemeinde ist für das ikonische Dubai Autodrome bekannt und bietet ihren Bewohnern aufregende Unterhaltung sowie ruhige Wohngegenden, Landschaftsparks und begehbare Straßen, die von Cafés, Restaurants und Einzelhandelsgeschäften gesäumt sind. Motor City bietet einen ausgewogenen Lebensstil und fördert eine familienfreundliche Atmosphäre mit erstklassigen Schulen, Sportanlagen und luxuriösen Annehmlichkeiten, was es zu einem idealen Ziel für Investoren und Familien macht, die Qualität, Komfort und Spannung an einem dynamischen Ort suchen an.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Motor City, liegen 10 Minuten von Krankenhäusern, Kliniken, Schulen und Einkaufszentren, 20 Minuten von der berühmten Palm Jumeirah, 25 Minuten von Downtown Dubai und dem Burj Khalifa und 30 Minuten vom Dubai-International-Flughafen entfernt. Es ist ein idealer Standort für alle, die eine gute Anbindung an die wichtigsten Einrichtungen suchen.

Das Projekt besticht durch ein anspruchsvolles, modernes Äußeres, das sich durch klare architektonische Linien, moderne Ästhetik und großzügige Glasfassaden auszeichnet, die für viel natürliches Licht sorgen und gleichzeitig einen Panoramablick auf die Umgebung bieten. Die Fassade integriert hochwertige Materialien und durchdachte Designelemente, darunter strukturierte Oberflächen und stilvolle Details, und schafft so eine optisch ansprechende und harmonische Umgebung. Der Eingangsbereich empfängt die Bewohner mit einer großen Lobby, die mit eleganten Materialien und modernem Dekor ausgestattet ist und einen edlen Akzent im gesamten Gebäude setzt. Die Bewohner haben Zugang zu einer Vielzahl gehobener Annehmlichkeiten, darunter ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Kinderspielbereiche im Innen- und Außenbereich, Sitzbereiche mit Blick auf den Platz, eine Bewohnerlounge, Co-Working-Spaces, Besprechungsräume, private Essbereiche, ein Yoga- und Wellnessbereich, ein Spielzimmer, ein Kino, ein Mehrzweckraum, ein Café, Einzelhandelsgeschäfte und wunderschön gestaltete Freiflächen, die Entspannung und gemeinschaftliche Interaktion fördern.

Das Projekt bietet eine Auswahl an gut durchdachten Einzimmerwohnungen sowie Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, die alle sorgfältig entworfen wurden, um Funktionalität mit raffinierter Ästhetik zu verbinden an. Die Innenräume zeichnen sich durch großzügige Grundrisse, moderne Oberflächen und viel natürliches Licht aus, wodurch eine warme und einladende Atmosphäre entsteht. Jede Wohneinheit ist mit voll ausgestatteten Kleiderschränken und hochwertigen Küchengeräten ausgestattet, die sowohl Komfort als auch Eleganz bieten. Die Wohnräume werden durch moderne Bodenbeläge, stilvolle Beleuchtungskörper und große Fenster, die einen ruhigen Blick auf die umliegende Gemeinde bieten, aufgewertet. Die Küchen sind für einen modernen Lebensstil konzipiert und verbinden Form und Funktion nahtlos miteinander, während die Badezimmer mit eleganten Armaturen und raffinierten Details ein Spa-ähnliches Ambiente widerspiegeln. Die gesamte Innenausstattung konzentriert sich auf Komfort, Zweckmäßigkeit und dezenten Luxus und eignet sich perfekt für das Leben in der Stadt.


DXB-00227

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$651,184
Wohnanlage New V-Suites Residence with swimming pools, a wellness center and co-working spaces, 2 minutes away from the canal, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$438,991
Wohnanlage Sobha Sea Haven at Dubai Harbour sea view
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Wohnanlage New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,44M
Wohnanlage Sokoon 3
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,740
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$208,369
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Wohnanlage Meydan Horizon
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$356,164
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Luxuriöse Apartments im neuen Meydan Horizon-Projekt in der Gegend von Bukadra! Wohnungen zum Leben und Investieren! Hohe Rendite – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Die Wohnungen verfügen über eine Küche! Zinslose Raten! Ausstattung: Parks, Erholungsgebiet…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$501,076
Fairway Residences sind die perfekte Kombination aus luxuriösem Lebensstil, atemberaubender Aussicht und erstklassigen Annehmlichkeiten. Fairway Residences von Prescott Development bietet Studios sowie 1-3 Schlafzimmer Wohnungen ideal für Familienleben. Insgesamt gibt es 156 Apartments im 14…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Wohnanlage New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$713,363
Evora Residences ist die ideale Kombination aus dem modernen Lebensstil und der natürlichen Harmonie. Der Komplex umfasst insgesamt 77 Residenzen, um Privatsphäre und Gemütlichkeit für jeden Bewohner zu gewährleisten. Geräumige moderne Apartments mit hochwertigem Finish sind mit allem ausges…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen