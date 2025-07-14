Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City

Luxuriöse Wohnungen am Meer mit Zahlungsplan in Dubai Maritime City

Maritime City ist ein erstklassiges Wasserfront-Projekt in Dubai, das Gewerbe, Wohnen und maritime Industrie nahtlos zu einem dynamischen Küstenzentrum verbindet. Strategisch günstig zwischen Port Rashid und Dubai Dry Docks gelegen, bietet es eine einzigartige Investitionsmöglichkeit mit atemberaubendem Meerblick, direktem Zugang zum Arabischen Golf und der Nähe zu wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Maritime City wurde konzipiert, um maritime Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig ein hochwertiges urbanes Leben zu ermöglichen an. Mit einer Mischung aus modernen Hochhäusern, luxuriösen Residenzen, Yachtservices und einer hochmodernen Infrastruktur ist es ein begehrtes Ziel für Investoren, Unternehmer und Einwohner gleichermaßen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Maritime City liegen nur 2 Minuten von Mina Rashid, 8 Minuten von öffentlichen Strandrestaurants, 12 Minuten von Schulen und Krankenhäusern, 15 Minuten vom Gold Souk, 17 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Mall sowie 20 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt.

Das Projekt ist eine visionäre Uferbebauung in Dubai Maritime City, die einen modernen Lebensstil bietet, der Wohnkomfort mit strategischem wirtschaftlichem Potenzial nahtlos verbindet. Mit seiner zeitgenössischen Architektur und seinem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Design ist es von einer fortschrittlichen Infrastruktur umgeben, darunter modernisierte Kreuzungen, Überführungen, Tunnel und eine nahtlose Anbindung an die U-Bahn, die eine hervorragende Verbindung zur Innenstadt von Dubai, zum DIFC und nach Bur Dubai gewährleistet. Die Bewohner profitieren von direktem Zugang zum Arabischen Golf, Dubais größtem Kreuzfahrtterminal und neu revitalisierten Stränden. Weltklasse-Annehmlichkeiten wie ein Infinity-Sandpool, ein Aqua-Fitnessstudio und Spa, eine Wellness-Lounge unter dem Sternenhimmel, Gourmet-Restaurants, voll ausgestattete Business-Center und exklusiver Zugang zu einem Privatstrand mit Schnorcheleinrichtungen bieten eine harmonische Mischung aus Luxus, Wellness und Leben an der Küste.

Das Projekt bietet durchdacht gestaltete Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die ein raffiniertes Leben an der Küste verkörpern und dabei Komfort, Funktionalität und zeitgenössische Eleganz in den Vordergrund stellen an. Die Innenräume sind geräumig und gut proportioniert und verfügen über offene Grundrisse, die viel Tageslicht und einen Panoramablick auf das Meer bieten. Jede Einheit wird mit hochwertigen Oberflächen geliefert, darunter voll ausgestattete Kleiderschränke und hochwertige Küchengeräte, die sowohl Komfort als auch Raffinesse gewährleisten. Die Küchen sind mit modernen Geräten und ARO-Filtersystemen ausgestattet und ergänzen die eleganten Schränke und funktionalen Arbeitsbereiche, die sich ideal für den Alltag eignen. Die Badezimmer sind mit eleganten Armaturen und stilvollen Details ausgestattet, die die Gesamtästhetik unterstreichen. Die Liebe zum Detail zeigt sich überall, von den hohen Decken und raumhohen Fenstern bis hin zur Auswahl der Materialien, die Luxus und Langlebigkeit in Einklang bringen und eine einladende und zugleich gehobene Atmosphäre schaffen.

DXB-00243