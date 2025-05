Wohnkomplex Aark Terraces

Projektname - Aark Terrassen

Entwickler - Aark Developers LLC

Gesamteinheiten - 131 Ferienwohnungen

Parkplatz - 1 Parkplatz pro Einheit

Voraussichtliche Fertigstellung Datum - Dezember 2027

Eigentum - Freier Besitz für alle Nationalitäten

Geschätzte Servicegebühren - 12-16 AED pro qm. ft.

Einrichtung - Halb möbliert

Gebäudekonfiguration - Keller + Erdgeschoss + 11 Etagen

Objekttyp - Luxusstädte mit privatem Jacuzzi



Entdecken Sie Aark Terraces, das neueste Wohn-Masterpiece von Aark Developers, befindet sich im Herzen von Dubailand – einer der lebendigsten und schnell wachsenden Gemeinden Dubais. Mit einer raffinierten Sammlung von 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, Aark Terrassen ist für modernes Wohnen mit eleganten Innenräumen und privaten Jacuzzis in ausgewählten Einheiten konzipiert. Mit insgesamt 131 durchdachten Residenzen verbindet dieses Projekt Komfort, Luxus und das Versprechen eines dynamischen Lebensstils in einem der gefragtesten Reiseziele der Stadt.

Dubai Land Residence Complex genießt eine hervorragende Lage mit nahtloser Anbindung an große Autobahnen, darunter Sheikh Mohammed bin Zayed Road (E311), Al Ain Road (E66) und Emirates Road (E611). Seine strategische Position bietet Bewohnern einen schnellen und bequemen Zugang zu Downtown Dubai, Dubai International Airport und eine Vielzahl von ikonischen Sehenswürdigkeiten in der ganzen Stadt – so dass es eine ideale Adresse für Komfort und Konnektivität.

Entspannen Sie im Stil der Aark Terrassen, wo die ruhigen Gewässer elegante Open-Air-Lounges treffen. Egal, ob Sie unter der Sonne baseln, einen ruhigen Moment in einem privaten Cabana genießen, oder Lachen durch das Feuerwehrhaus teilen, jedes Detail ist für eine mühelose Entspannung konzipiert. Erleben Sie Küstenleben neu definiert.

Entdecken Sie die perfekte Balance von Luxus und Natur. Tauchen Sie ein in die Ruhe von üppigem Grün, eleganten Cabanas und einem atemberaubenden Infinity-Pool.

Von fantasievollen Spielhäusern bis hin zu interaktiven Kletterwänden und angreifenden sozialen Bereichen kommen Familien zusammen, und die Neugier der Kinder kennt keine Grenzen.

Aark Terraces empfängt Sie mit einem Meisterwerk von Luxus, wo Marmor, Gold Akzente und maßgeschneiderte Design ein Ambiente von raffinierter Raffinesse schaffen.

Ein Raum, in dem jedes Detail die Exzellenz widerspiegelt – philosophische Innenräume, maßgeschneiderte Oberflächen und ein Ambiente, das zeitgenössische Verfeinerung ausstrahlt. Das ist mehr als ein Zuhause, es ist eine Aussage.