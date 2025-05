Wohnkomplex New residence Treppan Tower with swimming pools and a lounge area, JVT, Dubai, UAE

Treppan Living in JVT ist ein Wohnprojekt, das alle etablierten Vorstellungen über das Luxusleben in Dubai unfixiert. Voll möblierte Apartments mit 1-2 Schlafzimmern und exklusiven Penthouses mit 3 Schlafzimmern sind hier verfügbar. Alle Wohnungen sind voll möbliert, was bedeutet, dass Sie keine Sorge für Möbel und Ausrüstung Kauf. Moderne Innenräume und exklusive Dekorationselemente, sorgfältig gestaltete Layouts und geräumige Räume mit bodendeckenden Fenstern geben das Gefühl der Freiheit. Neben der einzigartigen Innenveredelung konzentriert sich das Projekt auf Umweltfreundlichkeit und Wohlstand seiner Bewohner. Die mit der Bergluft vergleichbare Luftreinheit wird durch hochwertige Filtrationssysteme geschaffen, um die ultimative Erfahrung des komfortablen Lebens zu gewährleisten. Der Komplex verfügt auch über "Smart Home"-System, das ermöglicht, alle Funktionen der Apartments über die mobile Anwendung zu steuern, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.

Das Projekt umfasst alle notwendigen Annehmlichkeiten. Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene, ein Außentheater für Abende unter den Sternen, ein Grillplatz und ein Kinderspielplatz - all diese Elemente machen das Leben in der Anlage am bequemsten und angenehmsten für die ganze Familie. Für diejenigen, die einen aktiven Lebensstil mögen, gibt es einen Fitnessraum und einen geräumigen Yoga-Bereich im Freien.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Außentheater

Grillplatz

Kinderspielplatz

Fitnessstudio

Outdoor Gymnastik und Yoga-Bereich

Café

Bibliothek

Wohnbereich

"Smart Home" System

Abschluss - 3. Quartal 2027.

Zahlungsplan (50/50).

Eigenschaften der Wohnungen

Komplett eingerichtetes, intelligentes Haus

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine der begehrtesten und vorteilhaftesten Gegenden von Dubai, die Ruhe des Landlebens und die Nähe zu modernen städtischen Annehmlichkeiten ideal kombiniert. Hier, im Stadtzentrum, gibt es Wohnkomplexe, einschließlich Villen und Apartments, um ein komfortables und sicheres Wohnen für Familien und Profis zu gewährleisten. Die Gegend ist die perfekte Wahl für Familien. Hier gibt es alles, was für ein angenehmes Leben nötig ist: Parks, Kinderspielplätze und Lounge-Bereiche. Darüber hinaus bietet die Gegend eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Geschäften, Cafés, Restaurants, Fitness-Centern und medizinischen Einrichtungen, so dass der Alltag extrem bequem. Es gibt auch Sportkomplexe, Grillplätze, Wasserparks und Infinity-Pools in JVT, um variable Outdoor-Aktivitäten und Komfort für Bewohner zu gewährleisten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Immobilien in diesem Bereich wachsen auch die Wohnungspreise, was sie für Investitionen attraktiv macht.