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Stadthaus The Watercrest

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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$2,23M
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ID: 20174
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.07.24

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Adresse
    Al Abjar Street

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Finanzen

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