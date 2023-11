Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €173,000

50–110 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Bauherr: Devmark Group

Konzept 7 — 46-stöckiger Wohnkomplex des Entwicklers Condor Group im Jumeirah Village Circle ( JVC ). Der Bau soll im Dezember 2024 abgeschlossen sein. Das Projekt präsentiert eine Sammlung von Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die Einheitsfläche variiert zwischen 37 Quadratmetern. m bis 149 Quadratmeter. m. In dem Komplex können Sie mit Tieren leben. Für sie wird ein separater Bereich für Spiele und Wandern ausgestattet. ⠀ Die Residenzen werden Küchen mit Geräten und hochwertigen Arbeitsplatten haben. Die Badezimmer — sind moderne Sanitäranlagen, und die Schlafzimmer — haben Einbauschränke. Die meisten Residenzen verfügen über Balkone oder Terrassen mit herrlichem Blick auf den Horizont von Dubai. EINFACH Der Komplex wird viele Annehmlichkeiten haben, darunter: ⠀ Fitnessstudio und Yoga Studio; Erwachsenen- und Kinderbecken; Sauna und Dampfbäder; Geschäftszentrum; Cafe; « Smart Home »; Lobby mit Sicherheit rund um die Uhr. ⠀ LAGE Der Komplex befindet sich im Jumeirah Village Circle ( JVC ) entlang der Sheikh Zayed Road. Dies ist ein Entwicklungsgebiet, in dem mehr als 18 Parks mit Laufbändern und Spielplätzen gebaut werden. Hier können Sie das Leben inmitten saftiger Grüns genießen. In der Nähe des Komplexes wird es eine entwickelte Infrastruktur geben, die Schulen, Kindergärten, Einkaufszentren, Strände, Krankenhäuser, Unterhaltungsmöglichkeiten und F & B und vieles mehr umfasst. ⠀ Unter der nächsten sozialen Infrastruktur: ⠀ Circle Mall, Star Mart Supermarkt, Nesto Hypermarket; F & B-Staaten: Qalat Albann Coffee Shop, leckerer Burger; medizinische Einrichtungen: Life Pharmacy, Magnum Family Medical Center; Bildungseinrichtungen: Arcadia School, Nord Anglia International School Dubai, Amerikanische Schule von Dubai, Delhi Privatschule Dubai. In etwa einer halben Autostunde erreichen Sie Dubai Marina, Palm Jumeirah, die Innenstadt von Dubai, den internationalen Flughafen Al Maktoum und den internationalen Flughafen Dubai. Die Reise zur Mall of the Emirates und zum Burj Khalifa wird zur gleichen Zeit dauern.