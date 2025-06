Wohnkomplex New exclusive complex Residences Du Port, Dubai Marina, UAE

Résidences Du Port ist das erste Wohnprojekt unter der Marke Autograph Collection von Marriott International im renommierten Dubai Marina. Mehr als nur Residenzen, sind dies ein völlig neuer Standard des lebens am Wasser, inspiriert vom Geist der französischen Riviera, kombinieren Eleganz, Raffinesse und außergewöhnlichen erstklassigen Service. Jeden Tag im Résidences Du Port ist mit dem tadellosen Service von Autograph Collection Residences gefüllt. Hier finden Sie die Atmosphäre eines Premium-Hotels mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen: von Concierge-Support bis zu exklusiven à la carte-Services, die die perfekte Umgebung für ein luxuriöses, sorgloses Leben schaffen. Das Projekt bietet eine außergewöhnliche Reihe von typischen Annehmlichkeiten. Die majestätische Lobby empfängt Bewohner mit einer Atmosphäre, die von den Elite-Residenz des Südens von Frankreich und Monaco inspiriert ist. Stilvolle Lounge-Bereiche sind ideal für persönliche Entspannung und informelle Treffen. Tauchen Sie ein in die Kinowelt, ohne den Komplex zu verlassen. Ein privates Kino wird Ihr persönliches Portal zu anderen Universen werden, wo unvergessliche Erlebnisse geboren werden. Ein Co-Working-Bereich und ein Konferenzraum bieten Platz für produktive Arbeiten und Geschäftstreffen. Auf der Terrasse ist ein eleganter Poolbereich der perfekte Ort, um in der Sonne zu entspannen. Das Wellnesscenter umfasst ein Yoga-Studio, einen luxuriösen Spa-Komplex mit einem Dampfbad und einer Sauna. Für diejenigen, die eine aktive Freizeit genießen, gibt es einen modernen Fitnessraum und einen Golfsimulator. Es gibt auch einen sicheren und gemütlichen Kinderspielraum – ein gut ausgedachter Platz für die jüngsten Bewohner.

Zusätzliche Möglichkeiten

Résidences Du Port bietet viel mehr als nur Luxus-Unterkünfte – es ist eine Einladung zu einer gated Community mit Privilegien auf globaler Ebene. Residenzbesitzer erhalten Gold Elite Status in Marriott Bonvoy, dem renommiertesten Treueprogramm in der Reisebranche. In 130 Ländern gibt es weltweit mehr als 7.000 Hotels und Resorts, darunter exklusive Angebote und Sonderpreise. Die Bewohner erhalten bei ausgewählten Hotels in Marriott vorrangige Buchungen und Sonderbedingungen sowie exklusiver Zugang zur Ritz-Carlton Yacht Collection von Kreuzfahrten.

Eigenschaften der Wohnungen

Die Apartments bieten eine Auswahl von 1–3 Schlafzimmern, Duplexs und Penthouses. Die Innenräume sind aus natürlichen Materialien, die Küche ist mit eingebauten Smeg-Geräten ausgestattet, und die Badezimmer sind mit hochwertigen Gessi Sanitärkeramik ausgestattet. Duplexs mit Terrassen, privaten Gärten und Jacuzzi bieten ein Gefühl der Privatsphäre und des Komforts, während Penthäuser wahre Kunstwerke sind: einzigartige, individuell gestaltete Räume mit unvergleichlicher Aussicht auf Dubai Marina mit direktem Zugang zum Wasser.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Bewohner werden angeboten 1. Klasse Service, um jeden Tag hier einfach und stressfrei zu machen. Sie werden bei der Buchung von Flugkarten, einschließlich privater Flüge, unterstützt und werden auch die Einreisekarten drucken. Transfers, Autovermietungen, Golfausflüge, Restaurantreservierungen, Besuche in Spas und Schönheitssalons, Ausflüge, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen werden organisiert. Sie können sich immer auf Hilfe beim Einkaufen, Blumenbestellungen, Paketzustellung sowie bei der Vorbereitung und Koordination Ihres Umzugs verlassen. Die Sicherheit wird durch eine 24-Stunden-Sicherheit gewährleistet. Darüber hinaus steht Ihnen ein à la carte Service zur Verfügung, der Ihr tägliches Leben noch komfortabler macht: Lieferung und Kauf von Produkten, Trockenreinigung, Wäscherei und maßgeschneiderte Dienstleistungen, Autovermietung, Ausrüstungsverleih, Eventorganisation und Paketverpackung. Auch verfügbare persönliche Trainer, Übersetzungsservices, Heim-Spa-Behandlungen, Nannies und Kinderbetreuung, Haustierwanderung und Pflege, Pflanzenpflege, Reinigung und Wartung der Residenz während Ihrer Abwesenheit.