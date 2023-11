Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €753,888

128–154 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! St. Regis Residences – ein neues Premium-Wohnprojekt im zentralen Bereich des Emirats Downtown Dubai. Der Komplex besteht aus zwei Türmen von Tower A und Tower B und umfasst Wohnhäuser mit 1-4 Schlafzimmern. Entwickler St. Regis ist ein Unternehmen von Emaar Properties in Zusammenarbeit mit der weltberühmten Hotelmarke St. Regis Hotels & Resort. Derzeit befinden sich beide Gebäude im Bau. Ihre Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2026 geplant. Eigentum St. Regis Residences gehört zum Premium-Segment und umfasst neben erstklassigen Residenzen auch die gesamte Palette moderner Annehmlichkeiten: - ausgestattetes Fitnessstudio; - eine Zone für Ereignisse; - Spa; - Pool unendlich; - erstklassige Restaurants; - eine geräumige Cognac-Bar. Bewohner von Wohnhäusern können nicht nur auf die Infrastruktur des Komplexes zählen, sondern auch auf erstklassigen Hotelservice von St. Regis Hotels & Resort. Ort: - Business Bay – 10 Autominuten; - Dubai Design District – 10 Minuten; - DIFC – 10 Minuten; - Internationaler Flughafen Dubai – 15 Minuten; - Dubai Marina – 25 Minuten; - Internationaler Flughafen Al Maktoum – 35 Minuten. St. Die Regis Residences befinden sich im Herzen des Opernviertels der Innenstadt von Dubai –. Der Komplex ist von ikonischen Attraktionen des Emirats wie der Dubai Opera, dem Dubai Fountain und dem Burj Khalifa umgeben. Nur eine 5-minütige Fahrt entfernt befindet sich die größte Dubai Mall in den VAE. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!