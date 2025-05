Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.

Gemütliche Stadt befindet sich in der beliebten Gegend von Mahmutlar, in einer ruhigen, ruhigen Gegend, 350 Meter vom Meer, in der Nähe Lebensmittelgeschäfte, Cafés und Restaurants, zwei große Parks mit Brunnen und Spielplätze für Kinder, Geldautomaten, bequeme Transportverbindungen.

Der Komplex wird Sie mit seinen funktionalen Layouts, stilvollen Designlösungen und einer reichen Infrastruktur begeistern. Es hat alles, was Sie für eine gute Erholung und ein glückliches Leben benötigen.

Der Komplex wurde 2023 gebaut, besteht aus einem 8-stöckigen Block mit 54 Wohnungen.

Infrastruktur:

Freibad

Kinderbecken

Innen beheizter Pool

Gymnasium

Türkischer Hamam und Sauna

Erholungsraum

Lobby und Loungebereich

Kinderspielplatz und Mini-Club

Parkplatz im Freien

Pfleger

24-Stunden-Videoüberwachung

Elektrischer Generator

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.