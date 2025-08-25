  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sisli
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Sisli, Türkei
von
$669,843
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27823
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul

Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist den ganzen Tag über stark frequentiert und liegt in der Nähe aller täglichen und sozialen Einrichtungen wie U-Bahn, Metrobus, Parks, öffentliche Verkehrsmittel, Märkte, Gesundheitszentren, Banken, Wanderwege, Cafés, Restaurants, Theater, Kinos und Bars.

Die Wohnungen zum Verkauf in Şişli, Istanbul, sind 200 Meter von der Metrobus-Haltestelle, 100 Meter von der Bushaltestelle, 150 Meter vom Mecidiyeköy-Platz und der U-Bahn, 2,9 km von Nişantaşı, 4,4 km von Etiler, 1 km vom Zorlu Center, 6,5 km von Vadi Istanbul, 6,7 km vom Busbahnhof Alibeyköy, 3,2 km von Maslak, 8,5 km vom Sultanahmet-Platz, 1,2 km vom Einkaufszentrum Cevahir, 4,4 km vom Taksim-Platz und 38,4 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das umfassende Projekt mit horizontaler Architektur erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von 6.000 m². Das Projekt besteht aus 4 Blöcken und insgesamt 127 Wohnungen. Die Blöcke des Projekts sind 4 Stockwerke hoch und weisen eine horizontale Architektur auf. Das Projekt umfasst Annehmlichkeiten wie eine Sauna, ein Spa, ein türkisches Bad, einen Zierteich, ein Hallenbad, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, eine Tiefgarage, Spazierwege, Cafés und Einkaufszentren, Reinigungs- und Empfangsdienste, einen Kinderspielplatz, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Das Projekt bietet verschiedene Wohnungstypen an, darunter 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, 3-Zimmer-, 2-Zimmer-Maisonette- und 3-Zimmer-Maisonette-Einheiten an. Die Wohnungen, die für ihre Qualität, ihre eleganten und geräumigen Wohnbereiche bekannt sind, sind mit Stahleingangstüren, Laminat- und Keramikböden, Küchenschränken aus Massivholz, eingebauten Küchengeräten, Duschkabinen, doppelt verglasten PVC-Fenstern und Balkontüren, Intelligentem Heim Systemen und einer zentralen Satellitenanlage ausgestattet.


IST-01600

Standort auf der Karte

Sisli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel High-quality One Bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$170,837
Wohnanlage New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Türkei
von
$502,393
Wohnanlage Vadistanbul New Phase
Kagithane, Türkei
von
$904,313
Wohnanlage Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Türkei
von
$53,601
Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$258,657
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$669,843
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$676,490
Die Residenz zeichnet sich durch ein innovatives Wohnprojekt aus, das speziell für Sie konzipiert wurde und Ihnen ein komfortables Stadtleben im Gebiet von Cankaya in der Region Masa dağı in Antalya bietet, wo der Bau gerade begonnen hat. Es hat kühlere Klimabedingungen im Vergleich zum Stad…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Alle anzeigen Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Wohngebäude Istanbul Umraniye Residence project
Ümraniye, Türkei
von
$271,510
Warum dieses Eigentum 谷؟ Hier können Sie die schönsten Sehenswürdigkeiten und Denkmäler sowie die bezaubernde Natur der anatolischen Seite Istanbuls genießen. Es liegt in der Nähe des Bosporus, der internationalen Straße E-80 und der Autobahn TEM. Ein komfortables und lebendiges Leben mit …
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Wohngebäude Leben Sie in Antalya in Luxuswohnungen im Luviya-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$422,625
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Leben Sie reich in Antalya – Luxuswohnungen im Luviya-Projekt Die Luxuswohnungen befinden sich im Stadtteil Topçular in Muratpaşa. Dank der Nähe zum Termesos Boulevard bietet die Gegend gute Verkehrsanbindungen und ist nach wie vor ein Anziehungspunkt für diejenigen, die investieren und lang…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen