Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Muratpasa, Türkei

;
gewerbeimmobilien
39
hotels
6
büros
15
anlageimmobilien
3
Zeig mehr
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 230 m² in Muratpasa, Türkei
Restaurant, Café 230 m²
Muratpasa, Türkei
Fläche 230 m²
Vermietete Gewerbeimmobilie zum Verkauf in zentraler Lage in Alanya Mahmutlar Mahmutlar, ein…
$797,448
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen