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Villen am Meer in Mugla, Türkei

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Bodrum
6
Fethiye
45
Milas
37
Marmaris
5
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68 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende und möblierte Villen in fußläufiger Entfernung zu verschiedenen Annehmlichkeite…
$3,72M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Geräumige freistehende Villen mit Meer und Naturblick in Bodrum Türkei Die Villen mit 6 Schl…
$1,85M
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Villa 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
5-Schlafzimmer-Luxusvilla mit Meerblick und Endlospool in Fethiye, Türkei Das Projekt befind…
$1,15M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 4 zimmer in Milas, Türkei
Villa 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Freistehende Villen in einem Projekt in natürlicher Umgebung mit Smart-Home-Systemen Güllük …
$827,068
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
Panoramameerblick-Villen mit Privatpools in Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, eine der ältesten Sied…
$1,77M
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Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 480 m²
Einzigartige freistehende Villen mit Meerblick und modernen Wohnräumen Moderne Villen zum Ve…
$2,96M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Villa mit großem Garten und privatem Pool, nur wenige Minuten vom Strand und Yachthafen entf…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Freistehende Steinverkleidete Villen mit Meerblick in Bodrum Die Villen zum Verkauf in Bodru…
$1,65M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 335 m²
Villen in einer Anlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten in Yalıkavak, Bodrum Die Villen befi…
$2,85M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Freistehende Villen mit Meerblick und privaten Pools in Bodrum Yalıkavak Diese eleganten Vil…
$1,80M
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 670 m²
Stockwerk 1/3
Freistehendes Haus mit intelligentem Haussystem und privatem Pool in Bodrum Türkbükü Türkbük…
$3,07M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villen für Investitionen in Fethiye Ölüdeniz Die Investitionsobjekte in Ölüdeniz, ei…
$807,403
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus mit Meer und Yachthafenblick in Yalıkavak Bodrum Das zum Verkauf stehende Ei…
$2,91M
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Design-Villen mit Blick auf den Hafen in Bodrum Die Villen befinden sich in der pr…
$3,69M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Doppelhaushälften mit Großen Nutzungsbereichen und Privaten Pools in Bodrum Tür…
$1,71M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privatem Pool und schöner Aussicht in Yahşi Bodrum Die freistehenden…
$2,25M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 233 m²
Panoramablick auf das Meer Villen mit Privatpool in Bodrum Konacık Die freistehenden Villen …
$1,92M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Vorteile des Projekts:Privater Pool Privater Strand Meerblick Gemeinsame Pools mit Wasserrut…
$730,519
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Villa 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Luxusvillen mit Pools in einer Anlage mit Privatstrand in Bodrum Gündoğan Gündoğan, im Nordw…
$1,41M
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 501 m²
Etagenzahl 3
Bezugsfertige Häuser mit Meerblick und Marina in Yalıkavak Die freistehenden Häuser mit Meer…
$3,80M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Luxusvillen mit Pools in einer Anlage mit Privatstrand in Bodrum Gündoğan Gündoğan, im Nordw…
$1,76M
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Villa 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Villa 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Villa mit Innen und Außenpool in Faralya Fethiye Mit seiner natürlichen Schönhe…
$991,324
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 2/2
Freistehende Villen mit Privaten Pools und Meerblick in Bodrum Die Villen befinden sich im S…
$2,63M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Meerblick und privatem Pool in Bodrum Freistehende Villen befinden s…
$986,698
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
MwSt.
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit privatem Pool und schöner Aussicht in Yahşi Bodrum Die freistehenden…
$2,25M
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Villa 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 358 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen mit Meerblick und intelligentem Haussystem in Yalıkavak Yalıkavak befind…
$922,509
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Villa 8 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 8 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 670 m²
Etagenzahl 3
Moderne Häuser mit hohen Decken und privaten Pools in Bodrum Die Häuser zum Verkauf in Bodru…
$3,50M
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Villa 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Villa mit schickem Meerblick und Yalykavak Bezirkein isoliertes Grundstück von 1,870 m2 mit …
$1,000,000
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Immobilienangaben in Mugla, Türkei

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