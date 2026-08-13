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Villen in Marmaris, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Sogut, Türkei
Villa 4 zimmer
Sogut, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
$38,37M
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Villa 4 zimmer in Marmaris, Türkei
Villa 4 zimmer
Marmaris, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$20,35M
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Villa in Marmaris, Türkei
Villa
Marmaris, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Luxusvilla in Niederländisch mit Panoramablick auf das MeerExklusive Villa auf Niederländisc…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Marmaris, Türkei
Villa
Marmaris, Türkei
Schlafräume 6
Fläche 220 m²
Standort: Stadt Marmaris, Bezirk Adaköy.Merkmale:Art der Immobilie: VillaFläche: 220 qmAnzah…
$830,715
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Villa in Marmaris, Türkei
Villa
Marmaris, Türkei
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Ausgezeichnete Villen am Meer in Marmaris, TürkeiWillkommen in der einzigartigen Welt von Lu…
$630,198
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