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Häuser am Meer in Mersin, Türkei

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Mezitli
25
Erdemli
7
Silifke
4
6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$246,196
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Bungalow 4 zimmer in Erdemli, Türkei
Bungalow 4 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Villen in Gehweite zum Meer in Mersin Ayaş Mersin ist eine der Städte, die sich für den Urla…
$608,525
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Doppelhaus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$176,042
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TekceTekce
Haus 7 zimmer in Mezitli, Türkei
Haus 7 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 4
Intelligente Villen mit spektakulärem Blick auf Wald, Stadt und Meer in Mersin Mezitli Mersi…
$644,800
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
$189,857
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Doppelhaus 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$293,091
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Eigenschaftstypen in Mersin

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