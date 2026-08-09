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Duplexes am Meer in Mersin, Türkei

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Mezitli
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4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 15
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Doppelhaus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$176,042
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
$189,857
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Doppelhaus 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$293,091
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