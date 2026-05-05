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Duplexes mit Bergblick kaufen in Mersin, Türkei

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Mezitli
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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