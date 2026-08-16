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Wohnungen am Meer in Konyaalti, Türkei

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penthäuser
33
mehrstöckige wohnungen
5
1 Zimmer
44
2 Zimmer
87
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16 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 7/9
Direkt neben der weltberühmten Konyaaltı Strand, dieses Apartment bietet volles Meer und Ber…
$362,963
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5/9
Exklusives Premium-Apartment – ​​die perfekte Lösung zum Wohnen, Investieren und für die Erl…
$2,13M
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2/3
Die Wohnung befindet sich in der Nähe von Altinkum, einer der beliebtesten und gefragtesten …
$286,504
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Wohnung 1 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 12/16
Die Wohnung befindet sich in Antalya, Konyaaltı Liman Nachbarschaft. Die Website, die aus ei…
$286,383
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Penthouse 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 6/7
Ratenwohnungen im Palma Residence Project in Konyaaltı Antalya Diese Wohnungen befinden sich…
$2,18M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Das Penthouse befindet sich in Konyaaltı / Gürsu, einer der reizvollsten und prestigeträchti…
$403,734
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Etagenzahl 7
Ratenwohnungen im Palma Residence Project in Konyaaltı Antalya Diese Wohnungen befinden sich…
$1,86M
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
$984,276
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/6
The apartment is located in the Konyaaltı / Kushkavagi neighborhood of Antalya. Situated on …
$420,118
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Penthouse 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 141 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool an der Hauptstraße in Antalya Konyaaltı Die…
$881,404
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Wohnung 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/9
The complex is located in the most beautiful neighborhood of Antalya Konyaaltı, just 350 met…
$561,587
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
Der Komplex wurde von einem der führenden Bauunternehmen der Region in Konyaaltı/Sarısu geba…
$177,616
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool an der Hauptstraße in Antalya Konyaaltı Die…
$595,234
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