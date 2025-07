Wohnkomplex New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey

In Kombination mit Dynamik und Komfort des Stadtlebens bietet die Residenz ein einzigartiges Wohnerlebnis mit exklusiver moderner Architektur und umfangreichen Einrichtungen. Mit hochsiedenden und geräumigen Innenräumen, zentraler Lage und umweltfreundlichen Funktionen verspricht es einen luxuriösen Lebensstil. In unserem Projekt, in dem Qualität und Ästhetik in jedem Detail priorisiert werden, erwartet Sie ein exklusives Leben.

Jeder Wohnungstyp wurde mit besonderen Merkmalen und modernen Lebensstandards entworfen, um den Bedürfnissen unserer Bewohner gerecht zu werden. Die hochwertigen Wohnräume, die unser Projekt anbietet, öffnen die Türen zu einem herrlichen und komfortablen Leben.

Eigenschaften:

Fitnessstudio

Sozialeinrichtungen

Grünflächen

Parkplatz

Geschäfte

Yoga Studio

Abschluss - 30. Juni 2026.

Zentrale Klimaanlage für Kühlung und Heizung

Hohe Decken

"Smart Home" System

Fußbodenheizung

Küchenschränke und -geräte (Backofen, Dunstabzugshaube)

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Die Residenz befindet sich in der Nähe von Krankenhäusern, Universitäten, U-Bahn-Stationen, Flughäfen, Einkaufszentren und großen Autobahnen wie TEM. Es ist auch direkt gegenüber der Universität Altınbaş.