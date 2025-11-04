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Wohnung in einem Neubau Infinity Çandarlı

Candarli Mahallesi, Türkei
von
$71,000
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25
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ID: 38104
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Dikili
  • Dorf
    Candarli Mahallesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Exklusive Investitionsmöglichkeit mit privatem Zugang zum Strand

Wo moderne Architektur das unendliche Blau trifft

Erleben Sie ein Leben von Gelassenheit, Eleganz und atemberaubender Natur in Infinity Çandarlı. Eingebettet an den ruhigen Ufern des Çandarlı Viertels von İzmir bietet dieses Projekt eine einzigartige Verschmelzung moderner Wohn- und Naturschönheiten. Entwickelt für diejenigen, die versuchen, auf den Klang von Vögeln aufzuwachen und die mesmerisierenden Ägäisuntergänge von ihren privaten Terrassen zu bezeugen, Infinity Çandarlı ist mehr als nur eine Residenz – es ist ein Versprechen einer friedlichen Zukunft.

Projektübersicht & Premium Amenities Spread über eine breite 6.189.99 m2 Grundstück, diese prestigeträchtige Entwicklung besteht aus 9 zeitgenössischen Blöcken mit insgesamt 153 Residenzen. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Komfort und Luxus zu bieten, mit:

  • Exklusive Private Beach Area: Genießen Sie die kristallklaren Gewässer der Ägäis am eigenen Strand.
  • 4-stöckige Low-rise-Blöcke für eine Boutique und Elite-Lifestyle.
  • Geräumige Wohnbereiche mit Terrassen mit Blick auf das "infinite blue".
  • Soziale Einrichtungen vor Ort, darunter ein Schwimmbad und wunderschön angelegte Gärten.
  • Eine perfekte Balance von "Elegance, View, and Peace".

Limited Verfügbarkeit – High Investment Potential Das Projekt hat großes Interesse gesehen, und wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass alle 2+1 Einheiten offiziell SOLD OUT sind. Derzeit haben wir eine sehr begrenzte Anzahl von 1+1 Wohnungen übrig.

  • Preisbereich: Ab $71.000 USD bis $82.000 USD.
  • Geschätzter Abschlusstermin: 20. Juni.

Strategische Lage & Konnektivität Infinity Çandarlı bietet die perfekte Flucht ohne isoliert von den großen Stadtzentren und Reisezentren:

  • Çandarlı Zentrum: 10 km
  • Dikili Zentrum: 23 km
  • Stadtzentrum: 98 km
  • Flughafen Edremit: 98 km
  • Internationaler Flughafen Adnan Menderes (İzmir): 130 km
  • Ayvalık: 63 km

Warum Invest in Çandarlı? Çandarlı wird schnell zu einer der begehrtesten Küstenregionen in der Türkei und bietet für Investoren ein beträchtliches Investitionsaufwertungspotenzial. Ob Sie ein ruhiges Ferienhaus oder eine hohe Investitionsmöglichkeit suchen, Infinity Çandarlı ist die ideale Wahl.

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