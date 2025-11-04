Wohnung in einem Neubau Infinity Çandarlı

Exklusive Investitionsmöglichkeit mit privatem Zugang zum Strand
Wo moderne Architektur das unendliche Blau trifft
Erleben Sie ein Leben von Gelassenheit, Eleganz und atemberaubender Natur in Infinity Çandarlı. Eingebettet an den ruhigen Ufern des Çandarlı Viertels von İzmir bietet dieses Projekt eine einzigartige Verschmelzung moderner Wohn- und Naturschönheiten. Entwickelt für diejenigen, die versuchen, auf den Klang von Vögeln aufzuwachen und die mesmerisierenden Ägäisuntergänge von ihren privaten Terrassen zu bezeugen, Infinity Çandarlı ist mehr als nur eine Residenz – es ist ein Versprechen einer friedlichen Zukunft.
Projektübersicht & Premium Amenities Spread über eine breite 6.189.99 m2 Grundstück, diese prestigeträchtige Entwicklung besteht aus 9 zeitgenössischen Blöcken mit insgesamt 153 Residenzen. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Komfort und Luxus zu bieten, mit:
Limited Verfügbarkeit – High Investment Potential Das Projekt hat großes Interesse gesehen, und wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass alle 2+1 Einheiten offiziell SOLD OUT sind. Derzeit haben wir eine sehr begrenzte Anzahl von 1+1 Wohnungen übrig.
Strategische Lage & Konnektivität Infinity Çandarlı bietet die perfekte Flucht ohne isoliert von den großen Stadtzentren und Reisezentren:
Warum Invest in Çandarlı? Çandarlı wird schnell zu einer der begehrtesten Küstenregionen in der Türkei und bietet für Investoren ein beträchtliches Investitionsaufwertungspotenzial. Ob Sie ein ruhiges Ferienhaus oder eine hohe Investitionsmöglichkeit suchen, Infinity Çandarlı ist die ideale Wahl.
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