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Candarli Mahallesi, Türkei
von
$71,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Exklusive Investitionsmöglichkeit mit privatem Zugang zum StrandWo moderne Architektur das unendliche Blau trifftErleben Sie ein Leben von Gelassenheit, Eleganz und atemberaubender Natur in Infinity Çandarlı. Eingebettet an den ruhigen Ufern des Çandarlı Viertels von İzmir bietet dieses Proj…
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