Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Cankaya
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Cankaya, Türkei

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 512 m² in Cankaya, Türkei
Gewerbefläche 512 m²
Cankaya, Türkei
Fläche 512 m²
Etagenzahl 5
Luxuriöses Geschäftszentrum mit hohem Mietertragspotenzial in Ankara Ankara, im Herzen der T…
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen