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Villen am Meer in Bursa, Türkei

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Nilufer
5
Mudanya
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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