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Villen mit Bergblick kaufen in Bursa, Türkei

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Nilufer
5
Mudanya
3
5 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in , Türkei
Villa 6 zimmer
, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 295 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 4 Schlafzimmern zu verkaufen in Hamidiye, İnegöl, Bursa İnegöl, einer…
$499 656
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/2
Freistehende Doppelhaushälften in prestigeträchtiger Villenanlage in Mudanya, Bursa Diese Vi…
$790 703
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Villa 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meerblick und Pool in Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, ein elitäres und sich neu entwi…
$1,20M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$749 484
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Naturblick in Nilüfer Bursa Gümüştepe, wo sich die Villenprojekte bef…
$624 570
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Immobilienangaben in Bursa, Türkei

mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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