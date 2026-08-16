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Wohnungen am Meer in Schwarzmeerregion, Türkei

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Artvin
69
Trabzon
61
Corum
48
Şavşat
43
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53 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf mit Ratenzahlungsplänen in Trabzon Ortahisar Die zum Verkauf stehenden…
$76,923
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 9
Familienfreundliche Wohnungen in einem Komplex in Yalıncak, Trabzon Die Wohnungen befinden s…
$119,980
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Wohnung 1 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$104,685
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen in Trabzon be…
$157,029
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Wohnung 6 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$600,347
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Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
$95,256
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 6
Investment Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Diese neu gebauten Wohn…
$71,139
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$73,319
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$106,068
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Etagenzahl 5
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Bostancı Luxuriöse Wohnungen, die mit der…
$238,806
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 8
Stilvolle Investment-Wohnungen mit erschwinglichen Zahlungsoptionen in Yalıncak Trabzon Die …
$73,453
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf im ersten Vor-Ort-Projekt in Ortahisar Konaklar Konaklar ist ein Viert…
$133,872
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Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
$135,091
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in Araklı Trabzon Diese stilvollen Wohnungen befinden sich…
$124,928
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$136,246
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln in Trabzon Araklı Die W…
$125,854
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$180,121
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Wohnung 3 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$136,246
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Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Beeindruckendes Meerblick-Familienkonzept-Wohnung in Yomra Trabzon Die Wohnung befindet sich…
$172,039
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Wohnung 2 zimmer in Çarşıbaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Çarşıbaşı, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 7
Architektonisch gestaltete Wohnungen mit Meerblick zum Verkauf im Atlantis-Komplex Diese sti…
$125,854
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 6
Investment Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Diese neu gebauten Wohn…
$119,144
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Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$410,642
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Wohnung 4 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Geräumige Wohnungen in Trabzon Yıldızlı mit Einem Modischen Design Die schicken Wohnungen be…
$330,222
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 6
Investitionswohnungen in einem wachsenden Gebiet von Trabzon Ortahisar Zum Verkauf stehende …
$71,139
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$166,266
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Wohnung 2 zimmer in Konakli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Für die Bürgerschaft Was Sie bekommen: Große neue Anlage 300 Meter vom Meer in der Gegend v…
$126,715
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Wohnung 6 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Meerblick-Wohnungen in Araklı Trabzon Die Wohnungen befinden sich in einem Wohnpro…
$145,360
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Wohnung 4 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 12
Bezugsfertige Meer- und Naturblickwohnungen in Trabzon Die luxuriösen Wohnungen in Trabzon S…
$230,191
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Wohnung 5 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnungen in Trabzon Yıldızlı mit Einem Modischen Design Die schicken Wohnungen be…
$455,755
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Vollständig möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Komplex Die Wohnung b…
$115,095
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Eigenschaftstypen in Schwarzmeerregion

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