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Wohnungen in Duzce, Türkei

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Düzce
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Sinirci, Türkei
Wohnung
Sinirci, Türkei
Fläche 5 m²
$17,44M
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Wohnung 3 zimmer in Düzce, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Düzce, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/3
$3,43M
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Wohnung 4 zimmer in Düzce, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Düzce, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$3,60M
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Wohnung 3 zimmer in Düzce, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Düzce, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/4
$1,80M
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 58 m²
$68,749
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Immobilienangaben in Duzce, Türkei

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Luxuriös
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