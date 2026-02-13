Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Atakum, Türkei

10 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
$2,38M

Wohnung 3 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/5
$3,27M

Wohnung 4 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/3
$4,17M

NicoleNicole
Wohnung 4 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/7
$4,88M

Wohnung 2 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/6
$1,45M

Wohnung 3 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$3,15M

Turn KeyTurn Key
Wohnung 2 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/4
$2,02M

Wohnung 4 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 8/10
$7,58B

Wohnung 4 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/3
$4,23B

Vienna PropertyVienna Property
Wohnung 2 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/10
$1,93M

