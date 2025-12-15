Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çaycuma
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Çaycuma, Türkei

6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/5
$3,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/5
$5,57M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
$3,93M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 2 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/6
$3,11M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 1/5
$5,63M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen