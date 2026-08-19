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Wohnungen in Trabzon, Türkei

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Ortahisar
26
Araklı
17
Yomra
7
Akçaabat
5
61 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$599,972
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Stockwerk 5/5
4-Schlafzimmer- Wohnungen mit Meerblick in Trabzon in einem prestigeträchtigen Komplex Akyaz…
$259,447
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meerblick und separater Küche in Yalıncak Die Wohnungen befinden sich in Yalın…
$150,572
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 23
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$345,157
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 8
Stilvolle Investment-Wohnungen mit erschwinglichen Zahlungsoptionen in Yalıncak Trabzon Die …
$107,717
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Vollständig möblierte 3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Komplex Die Wohnung b…
$115,095
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnungen in Trabzon Yıldızlı mit Einem Modischen Design Die schicken Wohnungen be…
$455,191
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Wohnung 4 zimmer in Buzluca, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Buzluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/4
3-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf im Elit Mahal-Projekt in Trabzon Araklı Die Wohnung befin…
$114,666
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Wohnung 5 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 2/17
Bezugsfertige 4-Schlafzimmer-Wohnung mit zahlreichen Annehmlichkeiten vor Ort in Trabzon Söğ…
$250,181
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Wohnung in Cankaya, Türkei
Wohnung
Cankaya, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Die neuen Wohnungen befinden sich in Çankaya, Antalyas neues beliebtes Wohnzentrum. Die Regi…
$819,586
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Wohnung 1 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$104,242
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Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$172,579
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$72,970
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf im ersten Vor-Ort-Projekt in Ortahisar Konaklar Konaklar ist ein Viert…
$133,198
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Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$410,019
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Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Beeindruckendes Meerblick-Familienkonzept-Wohnung in Yomra Trabzon Die Wohnung befindet sich…
$171,421
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Terrassen in ruhiger und komfortabler Lage in Trabzon Yalıncak Die Wohnungen b…
$244,390
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Geräumige Wohnung 500 M Entfernung vom Meer in Trabzon Araklı Die Wohnung befindet sich im S…
$112,557
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen in Trabzon be…
$156,363
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Ratenzahlungsoption in Araklı Trabzon Diese stilvollen Wohnungen befinden sich…
$129,724
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$120,301
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einer Ruhigen Nachbarschaft Ideal für Familien in Trabzon Ortahisar Die Wohnung…
$143,436
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Etagenzahl 5
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Bostancı Luxuriöse Wohnungen, die mit der…
$238,599
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Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$155,205
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meerblick und separater Küche in Yalıncak Die Wohnungen befinden sich in Yalın…
$177,212
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Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 11
Stilvolle Wohnungen in einem neuen Komplex in Kaşüstü, Trabzon Die Wohnungen befinden sich i…
$160,996
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 6
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die stilvollen Wohnungen…
$218,909
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Wohnung 4 zimmer in Akçaabat, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 12
Bezugsfertige Meer- und Naturblickwohnungen in Trabzon Die luxuriösen Wohnungen in Trabzon S…
$229,333
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf mit Meer und Naturblick im Araklı Center Araklı, einer der größten Bez…
$105,980
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 6
Elegante Wohnungen in der Nähe des Stadtzentrums in Ortahisar Trabzon Die zum Verkauf stehen…
$115,825
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Eigenschaftstypen in Trabzon

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Trabzon, Türkei

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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