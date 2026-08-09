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Penthäuser mit Swimmingpool in Ägäisregion, Türkei

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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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mit Bergblick
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