Penthäuser mit Bergblick kaufen in Ägäisregion, Türkei

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Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 5/5
Hochwertige Wohnungen mit Aufzug in einer neu erbauten, geschlossenen Wohnanlage mit Pool in…
$276,133
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$329,450
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Penthouse 6 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Hier ist eine seltene Kombination, die in einem Objekt schwer zu finden ist: das Meer vor Ih…
$1,49M
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Penthouse 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$187,711
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Penthouse 7 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 7 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick, Pool und Sicherheitskomplex in Kuşadası Die Wohnungen befinden sich…
$458,974
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Penthouse 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/5
Neubauwohnungen in einer Anlage mit Pool in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinden sic…
$189,543
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
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