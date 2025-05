Wohnkomplex New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Die zweite Phase der Luxus-Wohnungen, befindet sich 50 Meter von den Stränden von Bang Tao und Layan, Phuket. Das Konzept des gesamten Projekts besteht darin, einen Wohnraum zwischen malerischen Parks, Gärten und Seen zu schaffen, so dass nur 30 % der gesamten Landfläche aufgebaut werden, und 70 % bleiben für Parks, Pools, Gärten und Seen.

Dies ist das erste Projekt in Phuket, das einen eigenen Park hat - die Fläche des Gehbereichs ist 3,5 km, Gärten und Parks ca. 5 Hektar belegen, alle Straßeninfrastruktur befindet sich im Untergrund entlang des Umfangs des Geländes, die den gesamten Innenraum zur Verbesserung freigibt.

Der Komplex besteht aus 6 siebengeschossigen Gebäuden mit nur 455 Residenzen. Es gibt Apartments mit verschiedenen Layouts von 1 Schlafzimmer zu exklusiven Penthouses mit Panoramablick auf das Meer. Der Strand und das Gebiet werden durch eine Fußgängerbrücke und einen Tunnel verbunden, nur für Bewohner zugänglich. Je nach Standort der Gebäude wird die Entfernung zum Meer von 250 m bis 600 m betragen.

Großer Grünbereich mit eigenem Park, Gärten und Seen.

Sicherheit und Privatsphäre — das komplexe Gebiet ist für Außenseiter geschlossen. Jeder Ein- und Ausstieg wird mit einem Checkpoint-System ausgestattet und überwacht.

Der Komplex verfügt über eines der größten Wellness-Center in Asien mit einem 1000 m2 Fitnessraum.

Die erste Küste von Bang Tao Beach.

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao und Layan Strände sind einige der beliebtesten Urlaubsgebiete in Phuket, im Nordwesten der Insel und werden mit renommierten Residenzen gebaut.

Die Unterkunft befindet sich nur 50 Meter vom renommierten Strand Bang Tao und 5 Gehminuten von Laguna Phuket entfernt.