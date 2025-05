Wohnkomplex Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand

Der Komplex bietet die Möglichkeit, erstklassige Annehmlichkeiten in ruhiger, ruhiger Lage zu genießen. Nur 282 luxuriöse Apartments, in vier Wohnblöcken gelegen, können Sie Privatsphäre und exklusive Annehmlichkeiten im Gegensatz zu anderen genießen. Holen Sie sich die Gelegenheit, in dieser Ecke des Paradieses zu leben und einer außergewöhnlichen Umgebung beizutreten, die Ihnen die Möglichkeit bietet, einen aktiven Lebensstil zu leben. Die Wohnungsgrößen reichen von stilvollen 29,87 m2 Einheiten bis zu geräumigen Penthouses mit privaten Pools von 168,61 m2, befindet sich auf 12,240 m2 herrlicher Landschaftsbau.

Eigenschaften der Wohnungen

Wohnungstypen:

Typ A: Ein Schlafzimmer

Typ B: Zwei Schlafzimmer

Typ C: Ein Schlafzimmer mit eigenem Pool

Typ D: Zwei Schlafzimmer mit privatem Pool

Typ E: Master Penthouse mit zwei Schlafzimmern und eigenem Pool

Muay Thai Fitnessstudio

Boxsport

Yoga

Tennisplatz

Cafe

Gemeinschaftsküche

Einzelhandel

Business Center

Lobby

24-Stunden-Videoüberwachung

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Die Anlage befindet sich in der ruhigen und ruhigen Kamala Gegend an der Westküste von Phuket. Hier finden Sie einen atemberaubenden Blick auf die bewaldeten Berge von den belebten Straßen, aber nur wenige Minuten vom Strand, den lokalen Geschäften und Restaurants entfernt. Es ist die perfekte Kombination aus Naturschönheit, Ruhe und modernen Annehmlichkeiten. Kamala ist bekannt für seinen unberührten Strand und atemberaubende umliegende Berge, bietet einen Lebensstil, der Sie entspannen und aufladen lässt.

Kamala Strand mit seinem weichen weißen Sand und kristallklarem Wasser ist perfekt für Morgenspaziergänge und Bewegung, Sonnenbaden oder einfach nur ein Schwimmen, um Ihren Tag zu beginnen. Nicht nur am Strand, sondern auch im lebhaften und doch gemütlichen Kamala Bereich werden Sie sich wie zu Hause fühlen.

Naheliegende Bereiche wie Surin, Laguna und Patong bieten viele zusätzliche Aktivitäten.