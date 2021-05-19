Villa Lavish Estates

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Für wen es ist:

Perfekt geeignet für anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Luxus und Komfort legen. Dieses Projekt ist für diejenigen konzipiert, die das Leben in einer exklusiven Atmosphäre genießen möchten und Immobilien als lukrative Investition betrachten.

Über den Standort:

Lavish Estates befindet sich in der angesehenen Gegend von Chalong, Phuket, Thailand. In der Nähe befinden sich die besten Strände, internationale Schulen, Restaurants, Einkaufszentren und Unterhaltungsmöglichkeiten. Es ist der perfekte Ort für diejenigen, die im Mittelpunkt des Geschehens sein und die besten Dienstleistungen genießen möchten, die die Insel zu bieten hat.

Über das Projekt:

Lavish Estates ist eine Sammlung von 13 luxuriösen Villen mit privaten Pools. Das Projekt umfasst drei Arten von Villen: Extrava und Serenity mit fünf Schlafzimmern (751–827 m²) und Tranquil mit drei Schlafzimmern (575 m²). Die Bauqualität und moderne intelligente Systeme sorgen für maximalen Komfort und Bequemlichkeit für die Bewohner. Fertigstellungstermin - 2025.

Ausstattung:

Videoüberwachung, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Garten, Parkplatz, Pool, Grillbereich, professionelle Verwaltung, großzügige Grundstücke (592-1009 m²).

Investitionsattraktivität:

Die hohe Nachfrage nach Luxusimmobilien in Phuket trägt zu einem stabilen Preiswachstum bei. Die begrenzte Anzahl an Villen und die prestigeträchtige Lage gewährleisten hervorragende Aussichten auf Wertsteigerung der Investition und ein stabiles Einkommen.

TOP-3-Merkmale:

Exklusive, elegante Villen mit modernem Design und hohen Baustandards. Geräumige Grundstücke, die Privatsphäre und Komfort gewährleisten. Ausgezeichnete Lage in Chalong, in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten und der Infrastruktur von Phuket.

Schreiben Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets sind ein Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket, ab 100.000 USD.