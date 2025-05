Ein von der Natur umgebenes Zuhause ist der beste Ort, um sich zu entspannen und die Hektik der Stadt zu vermeiden. Atmen Sie in frischer Luft und reichlich Natur in einer Lage in der Nähe des Waldgebiets Khao Phra Thaew. Der Komplex ist von Bäumen und einem Fluss hinter dem Projekt umgeben. Hier finden Sie eine Vielzahl von Aktivitäten wie Vogelbeobachtung, Spazierengehen, Natur und Übung. Dies ist der Ort, der Sie fühlen sich völlig frei und entspannt.

Internationale Schule - 3,5 km

Robinson Thalang - 9.5 km

Flughafen - 15 km

Strand Layan - 9.7 km

Krankenhaus - 3,3 km

Lage und Infrastruktur in der Nähe