Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €185,735

Kapitulation vor: 2024

Laguna Lakeside ist ein Premium-Komplex im besten Resort Asiens in Chongtal, Phuket. Der Komplex besteht aus 114 Wohnungen auf 7 Etagen und wurde von Laguna Property entwickelt. Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern im Projekt sind elegante und stilvolle Residenzen, die unter Berücksichtigung höchster Qualitäts- und Komfortstandards geschaffen wurden. Alle Apartments bestehen aus einem Hauptschlafzimmer, einem Badezimmer mit Dusche, separaten Balkonen, einem Wohnzimmer, einem Esszimmer und einer Küche. Die Apartments sind sauber, mit Sanitär und Klimaanlage ausgestattet. Jedes Apartment verwendet nur die besten Materialien und Veredelungsarbeiten, um ein außergewöhnliches Maß an Luxus und Komfort zu gewährleisten. Geräumiges und helles Interieur schafft eine Atmosphäre der Gemütlichkeit und Ruhe. Große Fenster ermöglichen es Ihnen, einen atemberaubenden Blick auf die Seen zu genießen! Eine gute Lage bietet komfortable Unterkunft und ein hohes Mietpotential. LCD-PLUS: - Gemeinschaftspool - Öffentlicher Garten - Fitness - Allgemeines Fitnessstudio - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung rund um die Uhr - Pool - Aufzug - Kabelfernsehen - Parken DAMAGE LOCATION - ALL HANDLE! Zu Fuß oder am Shuttlebass: Zum Strand von Bangtao: 1,2 km zu Fuß 15 Minuten oder zum Shuttlebass 5 Minuten. In der Nähe des Komplexes können Sie innerhalb von 7 Minuten zu Fuß frisches Obst und Gemüse auf dem Markt kaufen und in Geschäften des europäischen Formats Villa Market oder Central Food die köstlichsten finden, wo eine große Auswahl an Weinen, Käse, Würstchen und Milchprodukten präsentiert wird. Abendpromenade in Porte De Phuket - 10 Minuten zu Fuß. Und natürlich gibt es ein Paradies für Fashionistas mit Geschäften mit Kleidung, Badebekleidung und Accessoires. Zu Fuß erreichen Sie eine große Auswahl an Restaurants, Cafés, Massagesalons, einen Fitnessraum und einen Fahrradverleih! Krankenhaus - 10 Minuten zu Fuß. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!