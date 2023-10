New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand

Baan Chaweng Noi, Thailand

von €76,049

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Luxuswohnung in der Anlage WING SAMUI CONDOMINIUM in Bophut ( Samui ). Die Apartments sind in modernem Design mit Vollmöbeln gestaltet und verfügen über alle Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt. KOMPLETTE VERANSTALTUNGEN: 24-Stunden-Rezeption, Concierge, Pool, Wellnesscenter, Sauna, Restaurant / Bar, Tennisplatz, Fitnesscenter, Kinderbecken, Kinderclub, Garten, Laufband im Freien. Die Apartments befinden sich in günstiger Lage im Touristenzentrum der Insel Samui, neben den meisten Einrichtungen, die für das Leben erforderlich sind, einschließlich des internationalen Flughafens, und bieten dadurch eine hohe Mietrendite. Die erwartete Kapitalrendite beträgt ca. 7% pro Jahr. Wing Samui bietet den Eigentümern eine zusätzliche Rückkaufgarantie von 5 Jahren! ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Buchung - 25.000 THB Vertragsunterzeichnung - 30% Basis - 10% Erdgeschoss - 10% Zweiter Stock - 10% Dritter Stock - 10% Vierter Stock - 10% Objektlieferung - 20% Es wird eine sehr komfortable zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate bereitgestellt! Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir wählen gerne das beste Objekt in Thailand für Sie aus! Rechtliche Unterstützung als Geschenk!