Villa Botanica Lakeside II

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Für wen ist es:

Für diejenigen, die von einem luxuriösen Urlaub oder einem dauerhaften Wohnsitz in einem tropischen Paradies träumen. Das Projekt ist eine ideale Wahl für Familien und Menschen, die in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten.

Über den Standort:

Botanica Lakeside II befindet sich am wunderschönen Seeufer in Phuket, nur wenige Gehminuten von den Stränden Layan und Bang Tao sowie dem weltberühmten Laguna Golf Course entfernt.

Über das Projekt:

Der Komplex besteht aus Elite-Villen mit Pools, die im thailändisch-balischen Stil gestaltet sind. Die Villen kombinieren traditionelles thailändisches Design mit modernen Annehmlichkeiten und bieten Wohnflächen von 329 bis 590 m². Einzigartige Architektur, geräumige Innenräume und gepflegte Gärten schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Eleganz.

Annehmlichkeiten:

Verwaltung, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Gemeinschaftspools, Fitnesscenter, Gärten.

Investitionsattraktivität:

Hohe Mietnachfrage, steigende Immobilienwerte in dieser Gegend und die Nähe zu den besten Plätzen in Phuket machen den Kauf einer Villa in Botanica Lakeside II zu einer rentablen Investition.

TOP-3-Merkmale:

Außergewöhnliche Lage am See mit atemberaubender Aussicht. Elite-Villen mit privaten Pools und einzigartiger Architektur. Eine breite Palette an modernen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für ein komfortables Leben.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets als Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket, ab 100.000 $