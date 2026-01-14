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Villa Botanica Lakeside II

Choeng Thale, Thailand
von
$753,686
20.09.24
$825,855
17.09.24
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ID: 21924
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1000340000
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.24

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

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Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Für wen ist es:
Für diejenigen, die von einem luxuriösen Urlaub oder einem dauerhaften Wohnsitz in einem tropischen Paradies träumen. Das Projekt ist eine ideale Wahl für Familien und Menschen, die in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten.

Über den Standort:
Botanica Lakeside II befindet sich am wunderschönen Seeufer in Phuket, nur wenige Gehminuten von den Stränden Layan und Bang Tao sowie dem weltberühmten Laguna Golf Course entfernt.

Über das Projekt:
Der Komplex besteht aus Elite-Villen mit Pools, die im thailändisch-balischen Stil gestaltet sind. Die Villen kombinieren traditionelles thailändisches Design mit modernen Annehmlichkeiten und bieten Wohnflächen von 329 bis 590 m². Einzigartige Architektur, geräumige Innenräume und gepflegte Gärten schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Eleganz.

Annehmlichkeiten:
Verwaltung, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Gemeinschaftspools, Fitnesscenter, Gärten.

Investitionsattraktivität:
Hohe Mietnachfrage, steigende Immobilienwerte in dieser Gegend und die Nähe zu den besten Plätzen in Phuket machen den Kauf einer Villa in Botanica Lakeside II zu einer rentablen Investition.

TOP-3-Merkmale:

  1. Außergewöhnliche Lage am See mit atemberaubender Aussicht.
  2. Elite-Villen mit privaten Pools und einzigartiger Architektur.
  3. Eine breite Palette an modernen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für ein komfortables Leben.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets als Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket, ab 100.000 $

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 329.0 – 626.0
Preis pro m², USD 2,095 – 2,522
Wohnungspreis, USD 825,855 – 1,40M

Standort auf der Karte

Choeng Thale, Thailand

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