Wohnkomplex New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand

Pattaya, Thailand

Verwöhnen Sie sich in einem Lebensstil der Eleganz in der Residenz, wo Luxus mit der Natur im Herzen des Projektes verbindet. Eingebettet in bezaubernden Grünflächen, diese 3 risikoarmen Residenzen neu definieren Multigeneration Leben. Weil wir die Bedeutung der Familie und jedes Familienmit…