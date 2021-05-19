  1. Realting.com
  3. Wohnkomplex One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Wohnkomplex One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Thalang, Thailand
von
$121,000
7
ID: 27988
Letzte Aktualisierung: 13.09.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Stilvolle Wohnanlage im Talang-Bereich von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.

Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit einem gut ausgedachten Layout, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner haben Zugang zu einem Schwimmbad, einem Fitnessbereich und gemütlichen Gemeinschaftsräumen und schaffen eine komfortable und angenehme Atmosphäre zum Leben.

Die erste Phase umfasst 3 Gebäude und ein Clubhaus mit insgesamt 411 Wohnungen - Studios, Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmern, von 26 m2 bis 78 m2.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

  • Shuttle nach Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Schwimmbäder 60 Meter
  • Fitnessstudios
  • Coworking
  • Kinderzimmer
  • Sauna
  • Whirlpool
  • Yoga Studio
  • Parkplatz
  • Ladestationen
  • Einkaufszentrum für Einwohner
  • Laufband
  • Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Thalang, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnkomplex One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Thalang, Thailand
von
$121,000
