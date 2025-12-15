  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Provinz Krabi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Provinz Krabi, Thailand

Pattaya
29
Phuket
44
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to beaches, Krabi, Thailand
Provinz Krabi, Thailand
von
$800,727
Ein Luxus-Villa-Projekt in Krabi, entworfen, um Ruhe und natürliche Schönheit inmitten der unberührten Meere und Inseln der Region zu bieten. Es nimmt den beeindruckenden balinesischen Villa-Stil an und bietet seinen Gästen hochwertige Unterkünfte inmitten der atemberaubenden Naturschönheit …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen