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Stadthäuser am Meer in Thailand

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Choeng Thale
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Stadthaus in einem Gated Complex mit direktem Zugang zum…
$1,05M
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
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$521,830
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
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