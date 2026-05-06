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Wohnungen mit Garage in Javea, Spanien

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penthäuser
19
2 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
5
14 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$491,246
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Wohnung 4 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/4
Wir präsentieren eine Wohnung von 114,42 m2 im mediterranen Stil in der Stadt Javea. Javea i…
$475,362
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Diese neue Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend am Meer und bietet eine s…
$433,591
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Alanya HomeAlanya Home
Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$426,531
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
In einem der besten Gegenden gelegen, bietet Ihr zukünftiges Zuhause am Meer eine umfangreic…
$538,312
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wunderschönes Luxus-Penthouse mit Garten und Gemeinschaftspool in Küstennähe. Bezugsferti…
$451,098
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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MontbelMontbel
Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Erleben Sie den mediterranen Lebensstil in Ihrem neuen Zuhause in Javea. Zu verkaufen ist e…
$638,914
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Wohnung 4 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Dieser Wohnkomplex i…
$1,02M
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Die Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten Gegend am Meer und bietet eine umfangre…
$445,358
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Diese Wohnanlage ist…
$467,714
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
In einer prestigeträchtigen Gegend gelegen, bietet Ihr zukünftiges Zuhause am Meer eine umfa…
$538,312
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Wohnung 2 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
In einer privilegierten Gegend am Meer gelegen, bietet Ihr zukünftiges Zuhause eine umfangre…
$433,003
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
In einem der prestigeträchtigsten Gegenden gelegen, bietet Ihr zukünftiges Zuhause am Meer e…
$439,474
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Wohnung 3 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/4
Wir präsentieren eine Wohnung von 87,42 m2 im mediterranen Stil in der Stadt Javea. Javea is…
$400,057
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