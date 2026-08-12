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Lager in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Lager 1 439 m² in Novelda, Spanien
Lager 1 439 m²
Novelda, Spanien
Fläche 1 439 m²
Industrieschiff zum Verkauf mit einer Fläche von 1.439 m2 mit einem Grundstück von 3,361m2, …
$575,761
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Lager 1 008 m² in Alicante, Spanien
Lager 1 008 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 008 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit für Unternehmen, die nach Einrichtungen suchen, die bereit sind, …
$1,26M
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Lager 7 718 m² in Picassent, Spanien
Lager 7 718 m²
Picassent, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 7 718 m²
Es wird Schiff mit in Picassent strategisch unterbrachter Rentabilität verkauft, von verscha…
$5,85M
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