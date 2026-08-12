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Restaurants in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Alicante
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Restaurant, Café 800 m² in Guardamar del Segura, Spanien
Restaurant, Café 800 m²
Guardamar del Segura, Spanien
Fläche 800 m²
Premium Restaurant Komplex an der Costa Blanca!Guardamar del Segura (Provinz Alicante)Kosten…
$1,71M
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Commercial real estate in Alicante zone in Alicante, Spanien
Commercial real estate in Alicante zone
Alicante, Spanien
Fläche 2 065 m²
A commercial real estate with a tenant - one of the most famous fast food restautant chains …
$1,61M
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Commercial premises in Alicante in Alicante, Spanien
Commercial premises in Alicante
Alicante, Spanien
Fläche 4 448 m²
A commercial asset devided into 2 commercial premises leased to 2 tenants: important fast fo…
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