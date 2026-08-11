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Penthäuser in San Roque, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$819,724
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700,418
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$1,09M
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TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987,799
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447,610
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545,549
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$780,794
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Zwei-Zimmer-Penthouse in La Alcaidesa bietet einen offenen, Panoramablick a…
$487,533
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