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Wohnimmobilien in San Miguel de Abona, Spanien

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21 immobilienobjekt total found
Penthouse in San Miguel de Abona, Spanien
Penthouse
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Penthouse in Las Chafiras. Das Penthouse befindet sich i…
$197,102
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Verkaufsstudio im Green Park-Komplex in der Region Gold del Sur. Der Komplex verfügt über 3 …
$89,804
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Miguel de Abona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad
$384,410
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$201,134
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Miguel de Abona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Die Wohnung befindet sich in der Residenz von Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abon…
$179,608
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnung zum Verkauf in Escorpio Komplex in Amarilla Golf, Golf del Sur. Es besteht aus einem…
$124,793
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in San Miguel de Abona, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil acceso se distribuye en vivienda principal de cinco dormito…
$390,706
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Zum Verkauf steht ein Studio im Green Park-Komplex in der Gold del Sur-Zone. Auf dem Gebiet …
$89,804
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Miguel de Abona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$505,741
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Herrliche Villa mit eigenem Pool und Garten. Das Hotel liegt an der Südküste von Teneriffa i…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in San Miguel de Abona, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Reihenhaus mit 180,25 m² Wohnfläche + 12,5 m² Garten, vert…
$340,591
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Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Wir freuen uns, eine einzigartige Villa zu verkaufen, umgeben von Gärten und auf der ersten …
$3,43M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Maisonette-Wohnung im Pueblo Primavera-Komplex in Golf del Sur. In der unteren Etage befinde…
$290,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Letzte Einheiten in diesem neuen Boutique-Komplex mit 24 modernen Apartments in der ersten R…
$495,489
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkaufsstudio im Green Park-Komplex, Golf del Sur-Viertel mit einem Badezimmer, amerikanisc…
$69,977
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Wohnung in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zu verkaufen Wohnung im Süden von Teneriffa im Golf del Sur Bereich. Dies ist eine der belie…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 4 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Der Komplex befindet sich am ersten Küstengebiet in ruhiger und schöner Lage, umgeben von Go…
$290,423
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Wohnung 4 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wohnung im Wintergarten-Komplex im Golf del Sur Bereich. Schöner Platz umgeben von Golfplätz…
$286,039
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Villa 5 zimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa 5 zimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Villa zum Verkauf mit privatem Pool und Garten mit Blick auf das Meer und Golfplatz. Die Vil…
$909,627
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$377,783
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Wohnung in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Wohnung
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit, Gewerbefläche mit einer Restaurantlizenz und einer 20-jährigen G…
$383,595
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