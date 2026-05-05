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Duplexes am See in Murcia, Spanien

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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Ein elegantes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Schwimmbad und Meerblick…
$404,106
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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